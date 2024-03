Švýcaři v referendu podpořili 13. důchod, odmítli pozdější odchod do důchodu

Švýcarští voliči v referendu podpořili plán na zavedení 13. starobního důchodu. Je to poprvé za 176 let, kdy voliči v referendu schválili zvýšení sociálních dávek. Současně voliči naopak odmítli prodloužení věku odchodu do důchodu.

Návrh na 13. důchod, který zvýší celkový důchod o zhruba osm procent, podpořilo 58,2 procent voličů. Předběžné průzkumy před referendem přitom naznačovaly, že přijetí bude jen těsné. Od roku 1848 voliči v zemi nikdy neschválili plány na zvýšení sociálních dávek vyplácených státem. Návrh na zvýšení důchodů předložily odbory, podle nichž vyšší životní náklady snížily kupní sílu důchodců.

Konečné výsledky také ukázaly, že návrh podpořila potřebná většina z 26 kantonů v zemi. V šesti kantonech se podpora dokonce vyšplhala nad 70 procent.

Se zvýšením věku odchodu do důchodu souhlasilo pouze 25,3 procent voličů.

Volební účast ve referendech, která se konají každých několik měsíců, je obecně nízká a zřídkakdy přesahuje 50 procent. Dnešní referendum však vyvolalo bouřlivou debatu a účast dosáhla více než 58 procent.

Podle politického analytika George Lutze je schválení zlomovým okamžikem pro Švýcarsko. Ještě před deseti lety by podle něj byl takový návrh zcela bez šance.

Dodatečné náklady 4,1 miliardy franků

Důchody se podle návrhu mají zvyšovat od roku 2026. Dodatečné náklady budou 4,1 miliardy švýcarských franků (108,6 miliardy korun). Navrhovatelé nepředložili plán na financování těchto dodatečných ročních nákladů a vláda doporučila zamítnutí tohoto návrhu. Ministryně financí Karin Keller-Sutter řekla, že vzhledem k tomu, že Švýcarsko nyní hospodaří s rozpočtovým deficitem, bude v případě schválení pravděpodobně nutné zvýšit daň z přidané hodnoty.

Minimální starobní a pozůstalostní důchod ve Švýcarsku činí měsíčně 1225 CHF (zhruba 32 400 Kč) a maximální 2450 CHF. Pro páry je limitován částkou 3675 CHF. (ČTK)