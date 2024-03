Další skiareály kvůli teplému počasí ukončily provoz

Další lyžařské areály kvůli teplému počasí ukončily provoz. Skončila už i některá střediska ve vyšších polohách. Mnozí provozovatelé si stěžují na krátkou a nevydařenou sezonu. Lyžovat se dá ještě ve velkých krkonošských areálech či Jeseníkách, do Špindlerova Mlýna přijelo za víkend 6000 návštěvníků.

Dnes ukončila sezonu například skicentra Sněžník a Buková hora v Pardubickém kraji, v kraji se již nikde nelyžuje. „Vzhledem k pátečnímu dešti, který nám znemožnil úpravu sjezdovek, aby se daly upravit tak, aby se dalo nabídnout bezpečné lyžování, tak jsme ukončili zimní sezonu. Nemyslíme si, že dojde k ochlazení a možnosti doplnit místa sněhem, která jsou teď neprůjezdná,“ řekl obchodní ředitel a jednatel společnosti Sněžník Martin Palán. Sezona v tomto areálu v Dolní Moravě na Orlickoústecku byla o 17 až 20 dnů kratší než uplynulé roky a podle Palána byla nejhorší za 15 či 20 let.

Kvůli nedostatku sněhu přerušil provoz i lyžařský areál Lipno. Středisko chtělo zachovat provoz minimálně ještě na týden od 11. března, kdy má jarní prázdniny českobudějovický okres. „Uvidíme, jaká bude situace. Záleží na počasí, my nic víc udělat nedokážeme. Letošní zima je extrémně mírná a teplá,“ řekl za areál Jiří Guntorád.

Tři ze čtyř středočeských lyžařských areálů ukončily sezonu do konce února. Je to o dva až tři týdny dříve než obvykle. Kvůli kratší sezoně s menší návštěvností potrvají areálům déle například plánované investice, uvedli provozovatelé. V provozu zůstává zřejmě do 17. března areál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku, kde je aktuálně na sjezdovce kolem 50 až 80 centimetrů sněhu.

Také většina provozovatelů vleků v moravskoslezské části Beskyd ukončila lyžařskou sezonu. Někteří ještě doufají v možné ochlazení, které by znovu v horizontu týdne umožnilo spuštění vleků. Všichni se ale shodují na tom, že mají za sebou nejhorší zimu, kterou pamatují. „Ještě v pondělí jsme měli 70 procent sjezdovek pod sněhem. Momentálně jsme téměř bez sněhu,“ řekl provozovatel střediska v Bílé na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula. Také správce lanové dráhy střediska Severka v Dolní Lomné Marcel Bogocz horší zimu nepamatuje. „Sezonu jsme ukončili v sobotu. Je to špatné. Za 28 let, co jsem tady, něco takového nepamatuji,“ řekl.

Níže položená střediska ukončovala sezonu už v minulých týdnech. (ČTK)