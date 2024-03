Patnáctiletý chlapec je podezřelý, že v Curychu pobodal ortodoxního žida

Policie ve Švýcarsku zatkla 15letého chlapce, který je podezřelý, že včera večer v Curychu pobodal ortodoxního žida. S odvoláním na policii o tom informovala agentura AP. Možným motivem teenagerova činu byl antisemitismus.

Policie dostala v sobotu večer hlášení o hádce, do které se zapletlo několik lidí. Mladík, který je švýcarským občanem, při tom prý zaútočil na 50letého muže a nožem mu způsobil těžká poranění. Útočník byl na místě zatčen.

Policie informovala, že preventivně zpřísnila bezpečnostní opatření v okolí curyšských židovských institucí.

Švýcarský svaz židovských obcí oznámil, že „je hluboce šokován tím, že člen společenství se stal obětí takového útoku“. Dodal, že fyzické antisemitské útoky jsou ve Švýcarsku velmi vzácné a že židovská komunita podobných závažných útoků byla v posledních více než dvou dekádách ušetřena, po loňském 7. říjnu však takových případů výrazně přibylo.

Antisemitismus je v některých evropských zemích na vzestupu v souvislosti s izraelskou invazí do Pásma Gazy. Izraelská armáda ji podnikla v reakci na útoky ze 7. října, kdy bojovníci z teroristického palestinského hnutí Hamás pronikli z Pásma Gazy do jižního Izraele a zabili tam asi 1200 lidí, hlavně civilistů. Dalších 250 osob zavlekli do Gazy jako rukojmí. Izraelské vojenské operace na palestinském území si vyžádaly více než 30 000 lidských životů. (ČTK)