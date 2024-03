Izrael souhlasil s úpravou textu písně do Eurovize. Důvodem jsou výtky na verše odkazující na říjnový útok Hamásu

Izrael souhlasil s úpravou textu písně, kterou by mohl vyslat do soutěže Eurovize, poté, co se organizátorům soutěže nelíbili verše odkazující na útok teroristického Hamásu ze 7. října, uvedla izraelská národní vysílací společnost Kan.

Eurovize, která se letos uskuteční 7. až 11. května ve švédském Malmö, se označuje za nepolitickou akci a může diskvalifikovat soutěžící, jež toto pravidlo porušují. Výběrem izraelského soutěžního příspěvku je pověřen vysílatel Kan. (Reuters)