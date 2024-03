Britský velvyslanec kritizoval postoj Slovenska k válce proti Ukrajině

Britský velvyslanec na Slovensku Nigel Baker ostře kritizoval postoj Bratislavy k ruské válce na Ukrajině. Nepřímo se ohradil především proti vyjádřením premiéra Roberta Fica.

Slovensko odmítá poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc. Premiér Robert Fico při setkání premiérů visegrádské skupiny v Praze tento týden například označil pondělní summit v Paříži o pomoci Ukrajině za „militantní“. „Neslyšel jsem tam jediné slovo o míru a mírových jednáních,“ řekl. Více si o postoji Roberta Fica vůči Rusku můžete přečíst v článku zde.

Velvyslanec Baker ve videu zveřejněném na síti X řekl, že ho v posledních dnech překvapila vyjádření o tom, že Západ nepodporuje mír na Ukrajině. Připomněl také, že Slovensko je součástí Západu, včetně Severoatlantické aliance a Evropské unie.

„Tvrdit, že my nebo Západ nemáme zájem o mír, je nesprávné. Je to nepravdivé. Prostě a jednoduše. Řekněme si celkem jasně, že míru je možné dosáhnout velmi snadno, pokud se Rusko stáhne za mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny. Tato podmínka není a neměla by být kontroverzní. Pan premiér Fico jasně řekl, že Slovensko tyto hranice uznává,“ připomněl Baker.

Diplomat se vyslovil pro spravedlivý a udržitelný mír. Ukrajina by podle něj neměla být tlačena k jednání o příměří, protože to by válku jen zmrazilo a odměnilo ruskou agresi. Připomněl také, že sama Ukrajina svolala širokou skupinu zemí, aby s nimi na posledním ekonomickém fóru v Davosu prodiskutovala důležitost spravedlivého a udržitelného míru založeného na Chartě Organizace spojených národů.

Velvyslanec připomněl, že i Fico před několika týdny mírový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podpořil. „Je to Rusko, kdo neprojevil zájem o mír,“ zdůraznil Baker. (ČTK)