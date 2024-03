Počet obětí pátečního ruského útoku na Oděsu stoupl na deset. Mezi zabitými jsou dvě děti – čtyřměsíční a tříletý chlapec. Dalších osm lidí včetně tříleté holčičky bylo zraněno. (Kyiv Independent)

⚡️Update: Death toll of Russian March 2 attack against Odesa rises to 10.

Among the killed residents were four-month-old and three-year-old boys. Eight people were injured, including a three-year-old girl.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2024