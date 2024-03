Se členstvím v EU je podle průzkumu Ipsos spokojená bezmála polovina Čechů

Se členstvím v Evropské unii je spokojená bezmála polovina Čechů, více než třetina jich vyjadřuje spokojenost s dosavadním fungováním Unie, vyplývá z průzkumu společnosti Ipsos pro Českou tiskovou kancelář (ČTK).

Nejčastějšími důvody pro nespokojenost s fungováním Evropské unie jsou pro Čechy omezení suverenity členských států, unijní migrační politika či přílišná regulace. Z výhod Unie naopak nejvíc vyzdvihují bezpečnost a mír v Unii, ochranu demokratických hodnot a podporu a rozvoj regionů.

Velmi spokojených s členstvím Česka v Unii je podle průzkumu přes 13 procent lidí, dalších více než 34 procent je s ním spíše spokojeno. Velmi nespokojených je 19 procent respondentů, čtvrtina spíše nespokojených. V případě fungování Evropské unie je velmi spokojených necelých pět procent respondentů, dalších 31 procent je spíše spokojených. Velmi nespokojená je čtvrtina lidí, dalších 31 procent spíše nespokojených.

Spokojenost častěji vyjadřují lidé do 34 let, starší generace nad 55 let je naopak častěji nespokojená. „Dlouhodobě vidíme poměrně zřejmý generační rozdíl ve vztahu k Evropské unii. Mladší generace se častěji cítí jako ‚Evropané‘ a díky tomu je jejich vztah k Unii pozitivnější. Statisíce lidí mají za sebou například zkušenost z programu Erasmus, a na vlastní kůži si tak vyzkoušely jednu z největších výhod Unie pro mladou generaci,“ uvedl vedoucí divize Public Affairs Ipsos Michal Kormaňák.

Omezení suverenity, migrační politika a zelená témata jako hlavní důvody k nespokojenosti

Jako důvody toho, proč jsou s fungováním EU nespokojení, uvádějí lidé v průzkumu především omezení suverenity členských států. Týká se to 41 procent dotázaných, problémy spojené s migrační politikou označilo 39 procent, přílišné regulace 35 procent a přílišné zaměření na řešení klimatické změny a zelenou transformaci 31 procent. S přílišným soustředěním na zelená témata jsou častěji nespokojení muži, starším lidem zase vadí ještě ve větší míře omezení suverenity a migrační politika.

Nejdůležitější výhodou poskytovanou Evropskou unií jsou podle respondentů bezpečnost a mír. Za velmi důležitý aspekt je označily více než dvě třetiny lidí a další skoro čtvrtina za spíše důležitý. Následují ochrana demokratických hodnot a podpora a rozvoj regionů. Pro třetinu lidí je velmi důležitý volný pohyb na území unie. Studentský program Erasmus využila čtyři procenta Čechů, zhruba třetina lidí zná někoho, kdo na tomto pobytu v zahraničí byl. Dvě pětiny lidí Erasmus vůbec neznají.

„Obecně se dá říct, že Češi vnímají EU jako výhodnou především z ekonomického hlediska. Je to prostor volného pohybu, svobody a prosperity. Zatím navíc z EU více čerpáme, než do ní dáváme. To však už nemusí trvat dlouho, a právě to může být do budoucna zlomový okamžik pro vnímání této instituce,“ uvedl Kormaňák.

Česko podle lidí zaostává za Západem

To, že ČR umí efektivně využívat zdroje EU, například dotace, si myslí 29 procent lidí. Opačný názor vyjadřuje 58 procent lidí. Podle 58 procent respondentů Česko nedohnalo za téměř 20 let v Unii v životní úrovni západní státy a začíná za nimi opět zaostávat. Podle zhruba třetiny lidí Česko západní životní úroveň částečně dohnalo a stále se přibližuje. Tři procenta lidí míní, že Česko západní země již dohnalo.

Tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že Česko má horší životní úroveň než Německo. Mezi 69 a 64 procenty lidí sdílí tento názor také v případě porovnání ČR a Švédska, Nizozemska, Francie, Belgie a Finska. Polovina lidí uvádí, že Česko má asi stejnou životní úroveň jako Polsko, Slovensko a Slovinsko. Více než polovina Čechů věří, že Česko má vyšší životní úroveň než Rumunsko.

Průzkum se uskutečnil v únoru na reprezentativním vzorku 1000 lidí starších 18 let. (ČTK)