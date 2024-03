Rámec dohody o příměří v Pásmu Gazy je hotový

Izrael podpořil rámec dohody o příměří v Pásmu Gazy a o propuštění části izraelských rukojmích, které zadržuje teroristické hnutí Hamás, řekl dnes podle zahraničních tiskových agentur nejmenovaný vysoce postavený činitel americké administrativy.

Izraelská strana podle něj víceméně přijala návrh, který obsahuje šestitýdenní příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích považovaných za ohrožené. Jde o nemocné, zraněné, ženy a lidi v pokročilém věku.

„Teď je na tahu Hamás a my se to snažíme posunout co nejvíce, jak jen můžeme,“ řekl činitel. S novináři mluvil pod podmínkou zachování anonymity, protože nemůže veřejně probírat podrobnosti z jednání o příměří.

Agentura Reuters dnes uvedla, že v neděli se v Káhiře obnoví rozhovory o příměří v Gaze. Izrael a palestinské hnutí Hamás jednají o možném příměří s pomocí prostředníků, včetně Egypta či Kataru. Americký prezident Joe Biden v pátek řekl, že doufá v uzavření příměří do začátku muslimského postního měsíce ramadánu, což je do 10. března.

Izrael v Pásmu Gazy vede ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu, při němž 7. října loňského roku palestinští radikálové na izraelském území zabili asi 1200 lidí, hlavně civilistů. Dalších zhruba 250 osob zavlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Izraelské útoky si v Pásmu Gazy podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem vyžádaly více než 30 000 lidských životů a na palestinském území panuje katastrofální humanitární situace. Lidem se nedostává pitné vody, jídla ani léků.

Evropská unie, Spojené státy, ale například i česká vláda označují Hamás za teroristickou organizaci. (ČTK)