Lidé v Moskvě stáli frontu, aby mohli položit květiny na hrob Navalného

Řada lidí se dnes v Moskvě sešla u hrobu zesnulého opozičního politika Alexeje Navalného. Lidé, kteří ho podle svých slov považují za symbol naděje a vytrvalosti, stáli ve frontě, aby mohli u hrobu položit květiny.

Byla mezi nimi i Navalného matka Ljudmila, která přišla v doprovodu matky manželky Navalného Julije, obě byly v černém. Akci přihlíželi policisté, proti nikomu však nezasáhli, uvedla agentura Reuters.

Navalnyj patřil mezi nejostřejší kritiky ruského prezidenta Vladimira Putina. Zemřel 16. února v trestanecké kolonii, bylo mu 47 let. Pohřben byl v pátek. Jeho příznivci tvrdí, že byl zavražděn. Kreml popírá, že by se na jeho smrti podílel stát.

Pátečního rozloučení s Navalným se zúčastnily tisíce lidí. Někteří skandovali jeho jméno a říkali, že ruským úřadům jeho smrt neodpustí. Dnes byl jeho hrob na moskevském hřbitově, nedaleko místa, kde kdysi žil, zasypán květinami. Zanechaly je tam tisíce truchlících.

„Byl to on, kdo mi otevřel oči, abych si uvědomila stávající politickou situaci v Rusku,“ řekla jedna z truchlících, která však neuvedla své jméno. Navalnyj se proslavil blogy odhalujícími podle něj rozsáhlou korupci mezi ruskou elitou. Obvinění z korupce a nařčení, že Putin má obrovský osobní majetek, ale Kreml odmítl. Navalného hnutí je postaveno mimo zákon a většina jeho vysoce postavených spojenců uprchla z Ruska a nyní žije v různých evropských zemích.

Další z návštěvníků agentuře Reuters řekl, že přišel uctít památku člověka, který se pro něj stal symbolem vytrvalosti. Dodal, že cítí hluboký smutek, ale že je příjemné vidět, kolik lidí přišlo. „Byl to symbol. Byl to obrovský symbol. Můžete si o něm myslet, co chcete, ale on se opravdu stal symbolem něčeho svobodného a světlého, nějaké naděje.“

Navalnyj byl uvězněn na základě řady obvinění, včetně podvodu, pohrdání soudem a extremismu. Všechna tato obvinění odmítl a uvedl, že si je úřady vymyslely, aby ho umlčely za to, že kritizuje Putina. (ČTK)