Stanislav Přibyl se oficiálně ujal úřadu litoměřického biskupa

Při slavnostní bohoslužbě, kterou si nenechaly ujít stovky lidí, dnes přijal Stanislav Přibyl biskupské svěcení a ujal se tak úřadu biskupa litoměřického. Lidé se k místu sjížděli auty, autobusy i vlakovými spoji. Ve městě bylo obtížné najít parkovací místo.

Ti, kteří se do katedrály sv. Štěpána nedostali, mohli obřad sledovat na velkoplošné televizi před katedrálou a v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí, zjistila na místě ČTK.

Dvaapadesátiletý Přibyl je v současné době nejmladším sídelním biskupem v ČR. „Člověk se do toho postupně probouzí. Dnes jsem tak jako šokován, že jsem středem pozornosti. Vždycky jsem raději v koutě a někde pomáhám a teď už si musím nechat pomáhat,“ řekl ČTK a České televizi po uvedení do úřadu Přibyl, který se chce po zhruba tříhodinové konsekraci ještě setkat s přítomnými lidmi.

Biskup doufá, že dlouhé funkční období, které má díky svému nízkému věku před sebou, bude výhodou. „Je to otázka času. Přijde zase někdo mladší,“ podotkl. Upozornil, že je sice v současné době nejmladší, ale například plzeňský biskup byl v době svého nástupu mladší než on.

Na závěr bohoslužby biskup uvedl, že děkuje v první řadě Pánu Bohu. „Stále nevycházím z úžasu, že si vybral člověka nijak významného a vzešlého z obyčejných poměrů,“ řekl. Poděkoval také své matce za to, že ho podporovala ve víře, a otci, který ho vedl k hudbě. „Jeho láska k hudbě na mě přeskočila a ačkoli to jistě nezamýšlel, přivedla mě od varhan až sem,“ uvedl Přibyl. Nevynechal ani slova díků směrem ke svému předchůdci za práci, kterou v úřadu odvedl.

Jako své biskupské heslo si Přibyl zvolil „Pax vobis“ – pokoj vám. „Nedá mi, abych v této chvíli neapeloval na tuto hodnotu, která – bude-li žita – stane se ctností,“ uvedl ke svému výběru. Doplnil, že pokoj chápe „jako prostor beze strachu, prostor důvěry a možnosti vyrůst a vyzrát, jako prostředí, kde můžeme lépe zaslechnout Boží hlas a docenit Boží pozornost vůči nám“.

Nového biskupa vysvětil pražský arcibiskup Jan Graubner. Spolusvětiteli byli Jan Baxant, předchůdce Přibyla, a eichstättský biskup Gregor Maria Hanke. Kázání pronesl arcibiskup a kardinál vídeňský Christoph Schönborn, jenž se narodil na zámku Skalka u Vlastislavi na Litoměřicku.

Přibyla jmenoval papež loni den před Vánoci. Je v pořadí šestým poválečným biskupem litoměřické diecéze a 21. biskupem litoměřickým vůbec. Po 15 letech nahradil Jana Baxanta, kterého papež Benedikt jmenoval v roce 2008. Baxant přijal biskupské svěcení ve svých 60 letech. Je tradicí, že biskup končí působení při dovršení 75 let.

Litoměřická diecéze byla založena v roce 1655 vydělením z území arcidiecéze pražské. Její plocha činí téměř 9400 čtverečních kilometrů, má deset vikariátů, 384 farností a je v ní 1265 samostatně stojících kostelů a kaplí. Pokud jde o počet věřících, je nejmenší diecézí v České republice. Leží zejména na území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do kraje Karlovarského. Do katedrály se sjeli lidé z různých koutů republiky i ze zahraničí. (ČTK)