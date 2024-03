Většina zraněných u konvoje s pomocí v Gaze byla postřelena, tvrdí šéf nemocnice

Čtyři pětiny zraněných, které přijala nemocnice ve městě Gaza po čtvrtečním incidentu u humanitárního konvoje, jenž si vyžádal desítky mrtvých, měly střelná poranění. S odvoláním na ředitele nemocnice o tom píše agentura AP, podle níž to naznačuje, že do shromážděného davu stříleli izraelští vojáci.

Také svědci této události, o nichž se zmiňuje agentura Reuters, mluví o tom, že se stali terčem izraelské palby, zatímco se snažili sehnat jídlo pro své rodiny. Izraelská armáda to převážně popírá.

Při čtvrtečním izraelském zásahu proti početnému davu, který obklopil projíždějící konvoj s humanitární pomocí, zemřelo podle úřadů ovládaných teroristickým hnutím Hamás nejméně 115 Palestinců a více než 750 bylo zraněno. Izrael tvrdí, že obětí bylo méně a většina byla ve zmatku ušlapána či přejeta nákladními vozy. Armáda nicméně připustila, že vojáci při jednom incidentu zahájili „omezenou palbu“ proti davu, který se k nim nebezpečně přiblížil.

Ředitel nemocnice Avda Muhammad Salhá agentuře AP řekl, že do jeho zařízení bylo přivezeno 176 zraněných, z nichž 142 mělo střelná poranění. Zbylých 34 osob mělo zranění zjevně způsobená tlačenicí. Příčinu úmrtí nebyl schopen určit, protože těla byla převezena do nemocnic ovládaných Hamásem, aby mohla být spočítána. Představitele dalších nemocnic se AP nepodařilo bezprostředně kontaktovat.

Čtyři svědci, kteří o události mluvili v nemocnici Šífa v Gaze na videozáznamu, který získala agentura Reuters, shodně uvedli, že na ně izraelští vojáci stříleli. Někteří z nich hovořili také o palbě z tanků a bojových dronů.

„Když dorazila humanitární pomoc, začali na shromážděné lidi pálit z tanku a kvadrokoptéry, na lidi, kteří si přišli pro jídlo pro sebe a pro své děti. Začali po nich střílet,“ řekl Mahmúd Ahmed, který na plánované trase konvoje čekal už od středečního večera. „Byl jsem raněn do zad. Hodinu jsem krvácel, než přišel jeden z mých příbuzných a vzal mě do nemocnice,“ uvedl.

Samí Muhammad čekal se svým synem na konvoj u silnice. „Můj syn běžel na pláž a oni ho dvakrát střelili… jedna rána ho škrábla na hlavě, druhá zasáhla hrudník,“ řekl. Také on vypověděl, že vzduchem létaly kulky i granáty.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari ve čtvrtek večer řekl, že tanky konvoj doprovázely a vypálily pouze varovné výstřely, aby dav rozehnaly, a když se situace začala vymykat kontrole, stáhly se. „Proti konvoji s humanitární pomocí nebyl veden žádný útok,“ uvedl Hagari.

K nezávislému vyšetření incidentu dnes vyzvali čelní představitelé Evropské unie, generální tajemník OSN António Guterres a také Spojené státy, hlavní spojenec Izraele. Francouzský prezident Emmanuel Macron či brazilská vláda v souvislosti s tragickou událostí žádají zastavení bojů. Palestinské ministerstvo zahraničí vyzvalo k zavedení sankcí proti Izraeli.

Incident podle Reuters dokládá míru zhroucení řádných dodávek humanitární pomoci v těch oblastech Pásma Gazy, které mají pod kontrolou okupační izraelské síly a kde není zavedena žádná správa. Činnost hlavní agentury OSN v oblasti, Úřadu pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), je přitom ochromena kvůli vyšetřování jejích údajných vazeb na teroristické hnutí Hamás.

Také izraelská stanice Channel 12 v názorovém sloupku na svém webu uvedla, že incident svědčí o absenci jakékoli civilní správy či vlády práva v Pásmu Gazy, což podle ní „může postavit Izrael do složité pozice z hlediska legitimity pokračování bojů“. Sloupkař největšího izraelského deník Jediot Achronot napsal, že tato událost povede k „bodu obratu“ ve válce a v důsledku by mohl být vyvinut takový mezinárodní tlak, a to i ze strany Bílého domu, kterému Izrael nebude schopen odolat. (ČTK)