Izrael údajně odmítne další vyjednávání, dokud nedostane seznam živých rukojmích

Izrael údajně odmítne další vyjednávání o příměří, dokud od palestinského hnutí Hamás neobdrží seznam rukojmích, kteří jsou v Pásmu Gazy stále naživu. Izraelskému serveru Walla to sdělil nejmenovaný izraelský úředník obeznámený s jednáními mezi Izraelem, Egyptem a Katarem.

Brigády Kasám, ozbrojené křídlo Hamásu, mezitím dnes podle agentury Reuters informovaly o dalších sedmi úmrtích mezi izraelskými rukojmími. Podle Hamásu je zabilo izraelské ostřelování, není však jasné kdy. Tvrzení nelze nezávisle ověřit. Izraelský server The Times of Israel (ToI) v únoru napsal, že z asi 130 lidí, kteří jsou proti své vůli v Pásmu Gazy stále drženi, zemřelo nejméně 32 a u dalších 20 je to pravděpodobné.

Hamás a další islamistické organizace unesly do Pásma Gazy kolem 250 lidí po teroristických útocích v jižním Izraeli loni v říjnu, při nichž zahynulo kolem 1200 lidí a které podnítily nynější válku v Pásmu Gazy. V bojích podle izraelské armády zahynulo nejméně 242 izraelských vojáků, na druhé straně podle úřadů Hamásu zemřelo přes 30 000 Palestinců, z toho většina civilistů a značná část dětí. Z asi 250 lidí unesených z Izraele se kolem 100 dostalo na svobodu v rámci dohody uzavřené v listopadu.

Nejmenovaný úředník dnes serveru Walla rovněž řekl, že Izrael po Hamásu kromě seznamu živých rukojmích požaduje „vážnou odpověď“ ohledně počtu palestinských vězňů, které chce za další rukojmí vyměnit. Osud takové dohody stále zůstává nejistý.

Na jejím uzavření kromě znepřátelených stran už měsíce pracují i zahraniční diplomaté, především ze Spojených států, Egypta a Kataru. Prezident USA Joe Biden a katarský emír Tamim bin Hamad Sání se podle Bílého domu ve čtvrtek shodli na tom, že Hamás by měl bezodkladně propustit všechny rukojmí, což by vedlo k šestitýdennímu příměří. Na příměří v Pásmu Gazy apeluje většina mezinárodního společenství, především kvůli vysokému počtu obětí a katastrofálním podmínkám, v nichž se tamní civilisté nacházejí.

V Pásmu Gazy podle lednových odhadů neziskové organizace Oxfam padlo v průměru 250 lidí denně; například ve válce na Ukrajině to podle stejných odhadů vycházejících z veřejných zdrojů bylo v průměru zhruba 44 mrtvých denně. (ČTK)