Italský řidič, který opilý autem zabil sedm lidí, dostal u soudu sedmiletý trest

Devětadvacetiletý Ital svou jízdou v opilosti před čtyřmi lety usmrtil sedm mladých německých turistů, teď jej za to soud poslal na sedm let do vězení. Státní zástupce žádal desetiletý trest, italský soud byl ale nakonec mírnější, informovala agentura AFP.

Obviněný Stefan Lechner byl dnes u soudu osobně, z jednání ale odešel ještě před vynesením verdiktu, píše agentura ANSA. Za zabití mu hrozilo až 18 let vězení, sazba se ale snížila o třetinu díky polehčujícím okolnostem a za souhlas se zrychleným soudním řízením.

Lechner v noci na 4. ledna 2020 v obci Lutago v regionu Tridentsko-Horní Adiže vjel do skupiny sedmnácti lidí na hlavní ulici nedaleko autobusové zastávky. Šest z nich zemřelo na místě a jedna žena podlehla o den později zraněním v nemocnici v rakouském Innsbrucku. Podle policie měl řidič v krvi 1,97 promile alkoholu. Příčinou nehody byla kromě alkoholu i vysoká rychlost, Lechner jel ve sportovním voze.

Řidič autobusu, do něhož mladí lidé nastupovali, se snažil blikáním dálkovými světly upozornit řidiče sportovního auta na příliš rychlou jízdu. Obhajoba to u soudu prezentovala jako polehčující okolnost, protože silná světla podle ní Lechnera oslnila.