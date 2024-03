Soud vyhověl žádosti lékaře Toběrného o dřívější propuštění, uvedl iDnes

Soud dnes vyhověl žádosti někdejšího primáře pražské Nemocnice Na Homolce Michala Toběrného o dřívější propuštění z vězení. Státní zástupce si ale proti rozhodnutí podal stížnost, a věcí se tak bude zabývat ještě odvolací senát. Toběrný byl odsouzen v korupční kauze ředitele nemocnice Vladimíra Dbalého.

Uvedl to server iDnes.

Z šestiletého trestu si primář odpykal přes třetinu, pětimilionový peněžitý trest už uhradil.

„Těžko si lze asi představit jasnější případ někoho, kdo by měl být podmíněně propuštěn z věznice,“ řekla dnes podle serveru o Toběrném předsedkyně senátu Simona Heranová z Obvodního soudu pro Prahu 4. Zdůraznila, že vedení věznice se o odsouzeném vyjádřilo „v superlativech“. Muži stanovila pětiletou zkušební lhůtu.

„Stal jsem se součástí korupčního systému. Dnes bych byl první, kdo by z toho vystoupil. Toleroval jsem neetické jednání, místo abych na něj upozorňoval,“ uvedl podle iDnes.cz u soudu bývalý Dbalého náměstek. Státní zástupce ale jeho lítost zpochybnil, podle něj ji projevil až při dnešním zasedání, a to jen formou obecných proklamací.

Toběrný ve výkonu trestu pracuje, a to jako lékař ve vazbě. U soudu sdělil, že po podmíněném propuštění by dál na zkrácený úvazek pracoval jako praktický lékař v pankrácké věznici a zároveň by dělal chirurga na klinice Centrum zdraví Smíchov.

Podle pravomocného verdiktu Dbalý s Toběrným ovlivnili v roce 2009 za úplatky tendr na nákup gama nože a zakázku na chorobopisy. Chirurg čelil společně s Dbalým v souvislosti s korupcí kolem nemocničních zakázek ještě další obžalobě, soud ale stíhání obou potrestaných mužů označil za neúčelné. Státní zástupce si proti tomu ohledně Toběrného marně podával stížnost, v níž rovněž poukazoval na lékařův postoj k celé věci a nedostatek sebereflexe. (ČTK)