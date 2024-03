Novým slovenským prezidentem se podle modelu stane Pellegrini, první kolo by vyhrál Korčok

První kolo prezidentských voleb na Slovensku by podle aktuálního volebního modelu vyhrál bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, v rozhodujícím druhém kole by ho ale porazil favorit voleb, předseda parlamentu a vládní strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini.

Volební model agentury Median SK dnes zveřejnil veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska (RTVS).

V prvním kole přímé volby hlavy slovenského státu, které bude 23. března, by Korčoka podpořilo 36 procent respondentů, Pellegriniho 32,7 procenta. Z celkového počtu 11 prezidentských kandidátů má dvouciferné preference (11,2 procenta) už jen někdejší ministr spravedlnosti a bývalý předseda slovenského nejvyššího soudu Štefan Harabin.

V očekávaném rozhodujícím druhém kole prezidentské volby, do které postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola, by podle modelu Medianu SK zvítězil Pellegrini se ziskem 51,7 procenta hlasů. Korčok by získal 48,3 procenta. Agentura oslovila 1214 respondentů mezi 23. a 27. únorem.

Jeden z nejoblíbenějších slovenských politiků Pellegrini je podle dosavadních sondáží favoritem na zvolení prezidentem, Korčok jeho náskok ale snižuje. Dřívější průzkum agentury AKO kromě jiného ukázal, že téměř dvě třetiny Harabinových sympatizantů by ve druhém kole podpořily Pellegriniho. Harabinovi tato agentura naměřila preference 8,1 procenta ze skupiny rozhodnutých voličů.

Současná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se o znovuzvolení neuchází, její pětiletý mandát skončí v polovině června. (ČTK)