Pověřený šéf Stočes zvažuje audit v tenisovém svazu, mezinárodní turnaj v Říčanech se uskuteční

Sportovní ředitel tenisového svazu pověřený jeho řízením Jan Stočes je již v kontaktu s předsedou Národní sportovní agentury (NSA) Ondřejem Šebkem, s nímž se má sejít příští týden. S advokátní kanceláří bude mluvit i o možném auditu.

Výkonný výbor Českého tenisového svazu pověřil krizovým řízením svazu jeho dosavadního sportovního ředitele Jana Stočese. Foto: Vít Šimánek, ČTK

Dosavadního prezidenta svazu Iva Kaderku i člena dozorčí rady Vojtěcha Flégla včera soud poslal do vazby kvůli obvinění z dotačního podvodu a ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

„Veškeré kroky budeme činit v souladu s Národní sportovní agenturou a po konzultaci s právníky a experty na dotační politiku,“ řekl také Stočes, kterého dnes svaz pověřil vedením.

„Je extrémně důležité, aby sportovní centra a kluby dostaly financování, aby trenéři mohli dále pracovat s mládeží a aby systém sportu nepadnul,“ sdělil s tím, že tenis patří mezi nejúspěšnější sporty. V příštích dnech se sejde s některými velkými tenisovými kluby, sponzory a partnery a bude řešit další postup, který bude dle jeho slov hodně záviset na NSA.

Stočes přislíbil také uspořádání mezinárodního turnaje ITF v Říčanech u Prahy, který by se měl konat v polovině března. „Chci potvrdit, že tento turnaj tenisový svaz bude pořádat. Budu se muset sejít s advokátní kanceláří, aby mi poradila, a NSA, aby to bylo vše správně a korektně zorganizováno. Turnaj ale bude. A je to vzkaz, že Český tenisový svaz jede dál,“ prohlásil.

Jmenování Stočese uvítali představitelé NSA. „Krok výkonného výboru Českého tenisového svazu považujeme za logický. (…) Tento krok vítáme vzhledem k nutnosti kontinuity práce jednoho z největších sportovních svazů v naší republice,“ reagovala agentura v prohlášení. (Deník N, České noviny)