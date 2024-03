Kardiologové usilují o rozšíření specializovaných ambulancí srdečního selhání, které zatím fungují především při velkých nemocnicích. Kardiakům po propuštění z nemocnice totiž mnohdy chybí kvalitní následná péče, což se odráží v délce dožití.

V tiskové zprávě to uvedl Jan Krejčí, přednosta I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA). Počet lidí se srdečním selháním na jihu Moravy roste. Podle odborníků jich každoročně přibude asi 6500.

„Podle našich zkušeností do roka po odchodu z nemocnice, kam byli převezeni se srdečním selháním, zemře přibližně pětina pacientů. Dalších asi 25 procent se musí do nemocnice vrátit kvůli potížím už po jednom měsíci,“ uvedl Krejčí, jenž je zároveň předsedou České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti.

Čísla mohou být podle lékařů výrazně nižší, kdyby pacienta okamžitě po propuštění z nemocnice převzal do péče ambulantní kardiolog, který má zkušenosti s léčbou srdečního selhání. „Podle nejnovějších doporučených postupů musí být pacient co nejlépe zaléčen při hospitalizaci a poté v prvních šesti týdnech. Kvůli nedostačující kapacitě specialistů se to ale ne vždy děje. Není výjimkou, že pacient po propuštění z nemocnice dostane u kardiologa termín kontroly za tři měsíce, nebo i půl roku. První dny jsou přitom nejdůležitější,“ dodal Krejčí. (ČTK)