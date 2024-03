Jurečka: MPSV dokončilo zákon k reformě penzí, upraví věk či náročné profese

Ministerstvo práce dokončilo návrh zákona k reformě penzí. Upravuje růst důchodového věku podle doby dožití, minimální důchod ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívější penzi pro náročné profese.

Změna by se mohla týkat zhruba 120 000 lidí, tedy všech pracovníků z takzvané čtvrté kategorie prací a části z kategorie třetí s prací s fyzickou zátěží, vibracemi, v chladu či teple. Podle počtu odpracovaných směn by mohli jít do důchodu až o pět let před důchodovým věkem. Na tiskové konferenci to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kvůli překračování limitů hluku, prachu a dalších rizikových faktorů jsou ve třetí a čtvrté kategorii prací potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví.

Vláda plánované reformní změny penzí představila loni 11. května. Návrh důchodové novely ministerstvo práce předložilo v polovině listopadu. Rezorty a instituce mohly podávat připomínky. Dokončenou normu dostane Legislativní rada vlády a po ní kabinet. Podle plánu by Sněmovna mohla rozhodnout do konce července, po ní by dostal normu ke schválení Senát a k podpisu prezident. Opozice má k zákonu výhrady. (ČTK)