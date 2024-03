Czech Grand Design vyhlásil finalisty svých cen

Akademie designu České republiky včera vyhlásila Finalisty cen Czech Grand Design 2023 v Moravské galerii v Brně, kde rovněž odstartovala výstava loňských Grand designérů, studia Lexová&Smetana.

Sklářská společnost Rückl je jedním z finalistů cen Czech Grand Design. Foto: CGD

Široké nominace osmnáctého ročníku cen Czech Grand Design byly zúženy na trojice finalistů, kteří mají šanci získat ocenění za nejlepší počin v oblasti produktového designu, módy, šperku, fotografie, grafického designu a ilustrace.

Jména 24 designérů, studií a firem vyhlásili zástupci Akademie designu České republiky a členové Přípravného výboru Czech Grand Design v Uměleckoprůmyslovém muzeu při Moravské galerii v Brně.

Po boku vyhlášení finalistů byla slavnostně zahájena výstava Out of the Blue loňských Grand designérů Terezie Lexové a Štěpána Smetany.

Galavečer k vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií i absolutního vítěze napříč obory – Grand designéra/ky 2023 – proběhne ve Stavovském divadle v neděli 3. března 2024 od 20 hodin.

Finalisté Czech Grand Design 2023 (v abecedním pořadí)

Designér/ka roku 2023, Cena Ministerstva kultury ČR

Jiří Krejčiřík / kabinet The Roots Altar (Futuro), lavice Arnaud a svítidlo Lunae

Jan Plecháč / váza Abyss, kolekce váz Harmonic a kolekce váz a nápojového skla Duše lesa (Moser)

Tadeáš Podracký / svítidlo Abiogenesis (Designblok Cosmos), objekty pro výstavu The

Bloom of Bones (Galerie Kuzebauch) a Thistle Stool

Módní designér/ka roku 2023

Boris Kráľ / kolekce Salon de Nuit a róba pro Danielu Kolářovou

LAFORMELA / kolekce MAINLINE 23 a kolekce PURE x KB

JAN SOCIÉTÉ / kolekce JAN SHOW 11

Designér/ka šperku roku 2023

Klára Marie Bliss / kolekce Banshee

Janja Prokić / kolekce Orin

Zdeněk Vacek / kolekce Silver Gen 925

Grafický/á designér/ka roku 2023

20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa, Adam Macháček) / vizuální styl pro Státní tiskárnu cenin

Oficina (Marek Cimbálník, Jan Netušil) / znělka pro konferenci Mouvo 2023

Vividbooks (Vítek Škop) / pracovní sešity a interaktivní učebnice pro základní školy

Fotograf/ka roku 2023

SHOTBY.US / cover a editorial k albu Šťastné dieťa pro Katarzia, kampaň pro festival

Tanec Praha, fotografie kolekce ~1 hour pro Yaru Abu Aatayu a kolekce šperků Zdeňka Vacka pro Swarm Mag

Jakub Straka / fotografie pro kampaně Jarda Praha Season 4 (JARDA PRAHA), Monoha (Jaroslav Vích) a Couture 2024 (Zuzana Kubíčková)

Marie Tomanová / cover stories What Dreams May Come pro Vogue CS 07/2023 a boygenius pro LA Times 04/2023, editorialy Gracie Abrams Feels It All pro Highsnobiety 05/2023 a Hari Nef and Her Friends pro The New York Magazine 05/2023 a kampaň pro Instagram

Ilustrátor/ka roku 2023

David Böhm / ilustrace autorské knihy Teď. Než dočteš tuto větu, narodí se na Zemi 21 dětí (Labyrint)

Lucie Lučanská / ilustrace autorské knihy Kniha vnímání (LUX – Michal Štěpánek) a ilustrace pro GASK

Magdalena Rutová / ilustrace autorské knihy Já, chobotnice (Baobab) a ilustrace knih

Čavargoš / Tulák (Tera Fabiánová, Milena Hübschmannová, KHER) a Rajčaťáci a Banáni (Petr Váša, HOST)

Výrobce roku 2023

Alca / tlačítka Dot.Dot. a Linka (Lucie Koldová)

Moser / kolekce váz a nápojového skla Duše lesa (Jan Plecháč)

Rückl / kolekce váz HERO•INE (Kateřina Handlová)

Objev roku 2023