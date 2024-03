Ruské imperiální ambice nemají hranic, a kdyby se to Rusku umožnilo, neváhalo by zaútočit na další země bývalého východního bloku, je přesvědčen český ministr zahraničí Jan Lipavský. I proto je potřeba nadále pomáhat Ukrajině a zvýšit tlak na Rusko a jeho spojence prostřednictvím sankcí, řekl také v projevu na půdě nadace Sasakawa Peace Foundation v Tokiu.

„Porážka Ukrajiny by vítězi přinesla nové zdroje a otevřela by bránu pro další ‚speciální vojenské operace‘ ve střední a východní Evropě,“ uvedl Lipavský v narážce na termín, kterým Moskva svou válku na Ukrajině oficiálně označuje.

Hranice ruským imperiálním ambicím je podle šéfa české diplomacie třeba stanovit. „Válka na Ukrajině je také naší válkou. V sázce je naše budoucnost,“ prohlásil. „Pokud Rusku dovolíme zničit Ukrajinu, pokud jeho agrese zůstane nepotrestána, budou ho následovat další predátoři po celém světě,“ dodal.

Evropané podle Lipavského, jehož projev připomněl i vstup Česka do NATO před 25 lety, po skončení studené války dlouho trpěli „strategickou prokrastinací“. „Věřili jsme, že pád komunismu přinesl éru míru, demokracie a prosperity,“ poznamenal osmatřicetiletý politik, podle něhož to však vedlo k přehlížení jasných varování, ať už to byla ruská válka v Gruzii, anexe Krymu, nebo zabíjení oponentů moskevského režimu.

„Evropa ještě snila o věčném míru, zatímco Moskva už byla v geopolitickém konfliktu s Evropou,“ podotkl šéf české diplomacie. K probuzení podle něj vedl až útok na celou Ukrajinu před dvěma lety, kdy Západ konečně pochopil, že cílem ruského prezidenta Vladimira Putina je zničit evropskou bezpečnostní architekturu a nově ji uspořádat tak, aby vyhovovala Rusku.

Další mocností, která usiluje o změnu na pravidlech založeného mezinárodního řádu, je podle Lipavského Čína. „Čínská zahraniční politika je stále agresivnější,“ uvedl a připomněl varování Pekingu, že by mohl použít vojenskou sílu proti Tchaj-wanu. „Žijeme v nebezpečné době,“ řekl také.

Český ministr do Japonska dorazil po návštěvách Indie a Austrálie. Z Tokia se vydá do Ósaky, kde zhlédne místo, kde se bude nacházet český pavilon při světové výstavě Expo 2025. (ČTK)