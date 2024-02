Nejméně 43 obětí má požár v Dháce, hořet začalo v restauraci v prvním patře

Nejméně 43 lidí zahynulo při požáru komerční budovy v bangladéšské Dháce. Hasiči podle Dhaka Tribune zachránili 70 lidí, z toho 42 v bezvědomí, z různých pater a střechy sedmipodlažní budovy.

Na místě zasahovalo nejméně deset hasičských sborů, podle serveru The Business Standard až třináct.

Oheň, který se podle listu Dhaka Tribune začal šířit z jedné z restaurací v prvním patře okolo 21:50 (16:50 SEČ), podle záběrů na sociálních sítích zesílil v mohutný požár.

Počet 43 mrtvých agentuře AFP potvrdilo bangladéšské ministerstvo zdravotnictví. Oheň se podle The Business Standard podařilo dostat pod kontrolu zhruba dvě hodiny po jeho vypuknutí, příčina zatím není známá.

Hořící budova se nacházela v ulici Bailey Road na jihu bangladéšské metropole. (ČTK, AFP, Reuters)

A #fire broke out at a commercial #building housing multiple restaurants including #Kacchi Bhai at around 9:50pm at #Bailey_Road in Dhaka. pic.twitter.com/OIXDT2H5Vp

— The Business Standard (@tbsnewsbd) February 29, 2024