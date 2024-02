Český prezident Petr Pavel dnes v Lucembursku jednal o spolupráci v technologicky vyspělých odvětvích, například v oblasti kybernetické bezpečnosti, v kosmickém výzkumu či ve zdravotnictví.

Řekl to novinářům. S Lucemburskem podle hlavy státu Česko pojí nejen historie, ale také členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO) či podpora Ukrajiny napadené Ruskem.

Podle Pavla jde o příklad země, která nehledě na svoji velikost a na počet obyvatel hraje velmi významnou roli, což by mohlo být inspirací i pro Českou republiku. „Abychom se nepodceňovali, byli aktivnější v institucích, jichž jsme členy, byli aktivnější, pokud jde o naši ekonomiku,“ poznamenal.

Pavla do Lucemburska doprovodila podnikatelská delegace Hospodářské komory složená ze dvou desítek zástupců firem zaměřených na kybernetickou bezpečnost, vesmírné technologie a další IT obory související s obranou a bezpečností. „Jsou to společnosti, které právě v těchto odvětvích hrajou silnou roli,“ řekl.

Na obranu Lucembursko vydává 0,72 procenta hrubého domácího produktu (HDP), je tak na chvostu v žebříčku zemí NATO. „Příslib je, že do konce tohoto roku se dostanou na dvě procenta, je to obrovský skok,“ řekl Pavel. Je nutné na to hledět v jiné perspektivě než na výdaje na obranu v Česku, míní. (ČTK)