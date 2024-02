Trump podle svých právníků nemá na zaplacení plného odškodného

V podání, kterým Donald Trump žádá newyorský soud, aby mohl místo daných 454 milionů dolarů zaplatit pouze sto, naznačuje, že víc peněz nyní nemá. To je v rozporu s tím, co řekl vyšetřovatelům pod přísahou, tedy že má „přes 400 milionů v hotovosti“.

Hlavní státní zástupkyně státu New York je připravena zabavit Donaldu Trumpovi majetek, pokud do 30 dnů nezaplatí soudem dané odškodné nebo nesloží plnou sumu k odvolání. Od verdiktu uplynuly dva týdny. Foto: Joy Malone, Reuters

Aby rozhodnutí soudu Trump naplnil, nebo aby se mohl odvolat a v tom případě zaplatit 120 procent uložené sumy, musel by podle svých právníků prodat některé z nemovitostí. „Nemovitosti by pravděpodobně musely být prodány, aby se získal kapitál za naléhavých okolností,“ stojí v argumentaci jeho právníků.

To by podle nich mohlo způsobit, že by tyto nemovitosti pak Trump nemohl koupit zpět.

„Neexistoval by žádný způsob, jak získat zpět jakýkoli prodaný majetek po úspěšném odvolání, a žádné prostředky, jak získat zpět finanční ztráty, které by z toho vznikly, od hlavní státní zástupkyně.“

Soud mu uložil zaplatit 355 milionů, jeho dvěma synům Ericovi a Donovi po 4 milionech a finančnímu řediteli milion dolarů odškodného plus úroky, které činily 99 milionů dolarů. K tomu navíc každý den, kdy nezaplatí, přibývá zhruba 114 tisíc dolarů úrok. Celkem tak částka už přesahuje 464 milionů dolarů a stále roste.

Pokud nezaplatí či nesloží danou částku k odvolání do třiceti dnů, může soud začít „vykonávat rozsudek“, tedy zabavovat majetek. Od rozsudku uplynuly dva týdny.

K tomu mu ještě v jiném občanském procesu soud uložil vyplatit spisovatelce E. Jean Carroll 83 milionů dolarů. Na odvolání má také 30 dní, přičemž ať zaplatí, nebo se odvolá, musí složit plnou částku. Do vypršení termínu mu zbývá týden.

Soud jeho žádost o snížení částky, kterou má pro své odvolání složit, ze 454 milionů dolarů na sto, zamítl. (NBC)

Odkaz na celé Trumpovo soudní podání zde.