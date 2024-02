Republikánka zablokovala v americkém Senátu zákon o ochraně IVF

Republikánská senátorka Cindy Hyde-Smith zablokovala v americkém Senátu rychlé přijetí zákona, který by zakotvil ochranu umělého oplodnění (IVF) a lékařů, kteří tento zákrok provádějí. Ti jsou ohroženi poté, co alabamský Nejvyšší soud určil, že embryo má stejná práva jako dítě.

Demokratická senátorka Tammy Duckworth z Illinois požádala o schválení zákona jednomyslným souhlasem, což znamená, že kterýkoli senátor by mohl zablokovat jeho další postup. Sama popsala, že za život svých dětí vděčí právě umělému oplodnění, protože přirozeného početí nebyla po návratu z nasazení v Iráku schopna.

Několik republikánských senátorů v minulém týdnu vyslovilo svoji podporu umělému oplodnění (IVF) a potřebu tuto reprodukční metodu legislativně ochránit.

Nejvyšší soud v Alabamě rozhodl, že likvidace nepoužitých embryí by mohla být klasifikována jako „neúmyslné usmrcení“, na což nejméně tři reprodukční kliniky reagovali pozastavením provozu a zrušením oplodňujících procesů pro páry, které jimi právě procházely. Ty zároveň nemohou svá embrya, tedy oplodněná vajíčka od dvou do osmi týdnů života, převézt do jiného státu, kde je IVF možné, protože hrozí jejich poškození a tedy i další postih.

Prostřednictvím IVF měli své děti přední republikánští politici – bývalý viceprezident Mike Pence, George W. Bush nebo uchazečka o nominaci Nikki Haley. Pro zachování beztrestnosti IVF se vyslovil i Donald Trump.

Ve Sněmovně ale od ledna loňského roku čeká na schválení zákon O životě po zplození, který podpořilo 125 republikánských poslanců včetně předsedy Mikea Johnsona. Ten definuje začátek života jako moment zplození, a to včetně umělého oplodnění. Pokud by byl přijat, měl by legislativně podobné dopady jako verdikt alabamského Nejvyššího soudu.

Senátní verze tohoto zákona už ale výjimku umělému oplodnění přisuzuje.

Problémy s oplodněním má každá pátá až šestá rodina v USA. Ročně se v USA narodí zhruba dvě procenta dětí právě díky IVF. (CNN, NBC)

