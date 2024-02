Na Pražském hradě se v neděli 10. března uskuteční Den otevřených dveří. Návštěvníky čekají dva okruhy, během nichž si zdarma prohlédnou běžně nepřístupné prostory a sály určené pro nejvýznamnější státní, protokolární a společenské události.

Prezidentská kancelář dnes na hradním webu uvedla, že přístupná bude také katedrála svatého Víta, Starý královský palác, bazilika svatého Jiří, Zlatá ulička a hradní zahrady.

Reprezentační prostory budou otevřeny od 09.00 do 17.00, poslední vstup bude možný v 16.30.

Den otevřených dveří s otevřením reprezentačních místností pořádá Pražský hrad pravidelně. Během předchozího mandátu prezidenta Miloše Zemana ale vyvolávaly kritiku mimo jiné plošné policejní kontroly, které turistům i Pražanům několik let komplikovaly přístup na Hrad.

Petr Pavel po svém loňském zvolení do čela státu dal najevo, že chce pražskou dominantu a historické sídlo českých králů a prezidentů co nejvíc otevřít veřejnosti i kulturním akcím. Loni v dubnu, zhruba měsíc po nástupu do funkce, oznámil, že se u vstupů do hradního areálu odstraní většina bezpečnostních rámů, skončily tak plošné kontroly. Nyní policisté na Hradě kontrolují jen namátkově, kvůli tomu několik bezpečnostních rámů na místě zůstalo, stejně jako zátarasy na příjezdových cestách. (ČTK)