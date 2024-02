Podřízené psychiatra Cimického podaly v jeho kauze svá svědectví

Dnešní jednání soudu v kauze psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze znásilnění započala výpověďmi dvou žen, které pracovaly jako zdravotní sestry v zařízení Modrá laguna. Obě byly zaměstnány i v Bohnicích v době, kdy tam působil.

„Někdy byl klidný a někdy se dovedl rozčílit,“ popsala bývalá podřízená Cimického charakter. Spolu se zdravotní sestrou dosud zaměstnanou v Modré laguně vypověděly o fungování tohoto zařízení a Cimického charakteru.

Jana Kuncová pracovala čtyřicet let v psychiatrické léčebně v Bohnicích do roku 2000. V roce 2002, již jako důchodkyni, jí byla nabídnuta práce zdravotní sestry v Modré laguně formou brigády, kde následně deset let pracovala. Vyloučila, že by v některém z těchto zaměstnání zaslechla něco o chování Jana Cimického ke klientkám. K tomu dodala, že její nadřízený dveře ordinace nezavíral. Jelikož šlo o psychiatrická zařízení, bylo zvykem nechávat dveře ordinací otevřené.

Výpovědi svědkyň

Na otázku, jak by charakterizovala jeho osobu, se vyjádřila takto: „On byl někdy klidný a někdy se dovedl rozčílit. K pacientům ne, ale když jsme něco udělali špatně, to bylo zle. To ale bylo výjimečně.“

Byla předvolána také Štěpánka Galová, která od roku 2014 pracuje jako zdravotní sestra v zařízení Modrá laguna. V Bohnicích, kde pracovala předtím, byla zaměstnána na jiném primariátu, a byť znala jméno Jan Cimický, nedostala se s ním do osobního kontaktu.

Před soudem popsala organizační strukturu ordinace a jaká je její role v ní, jak probíhá příjímání pacienta a standardní procedura. Taktéž vypověděla, že Cimického ordinace se nechává otevřená a že ona sama by zaznamenala, kdyby v tlumeném hovoru bylo napětí.

V Modré laguně působí kromě ní a Jana Cimického také dvě psycholožky. Jedna z nich zcela nepravidelně, druhá ve vyhrazené dny v týdnu. Na dotaz státní zástupkyně potvrdila, že mohlo dojít k situaci, kdy by byl Jan Cimický po skončení její pracovní doby v jednu hodinu odpoledne s pacientkou v budově sám.

„Nikdy jsem nezachytila, že by pan doktor vůči mně nebo pacientkám něco takového dělal,“ okomentovala obvinění. Jednání Jana Cimického coby lékaře popsala jako empatické a vstřícné. Také vyjádřila své pocity ohledně celé kauzy. „Je to překvapující, myslím si, že pokud se něco takové ženě uděje, asi by to měla řešit hned, aktuálně a svěřit se svému blízkému okolí.“

Další svědci jsou vyslýcháni neveřejně.