Izrael podle USA zvažuje pozemní operaci proti Hizballáhu na jihu Libanonu

Izrael podle USA zvažuje pozemní operaci na jihu Libanonu proti hnutí Hizballáh, které podporuje Írán. Tvrdí to podle serveru stanice CNN nejmenovaní představitelé americké vlády a tajných služeb.

Pozemní ofenziva by mohla začít mezi jarem a létem, kdyby selhaly jiné možnosti, jak vytlačit z příhraniční oblasti Hizballáh, který útočí raketami na sever Izraele.

Hizballáh zvýšil intenzitu svých raketových útoků od října, kdy začal nejnovější konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Kvůli raketovým úderům muselo opustit svá bydliště v Izraeli na 80 000 lidí. Tento týden Izrael zaútočil na infrastrukturu Hizballáhu na severovýchodě země, což se stalo poprvé od října. Podle představitele americké rozvědky, kterého cituje CNN, panují ve Washingtonu obavy, že se izraelské údery ze vzduchu rozšíří i na další oblasti v Libanonu a že by se k nim mohly přidat i pozemní akce.

Podle amerických představitelů nepanuje v Izraeli na pozemní operaci v Libanonu jednotný názor. „Někteří izraelští představitelé tvrdí, že se jedná spíše o snahu vytvořit hrozbu, kterou pak mohou použít. Další však argumentují, že jde o vojenskou nezbytnost, která nastane,“ cituje stanice CNN představitele americké vlády.

Izrael upozorňuje, že hnutí Hizballáh představuje „přímou a okamžitou hrozbu“ u jeho hranic. „Je jasné, že první věc, kterou musíme udělat, je vytlačit nepřítele. A pak postavit velmi silnou bariéru,“ uvedl tento týden na severu Izraele náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi.

Podle amerických představitelů by pozemní operace izraelské armády mohla začít ke konci jara či na začátku léta, pokud se nepodaří vytlačit Hizballáh dále od hranice jinými způsoby. Washington se snaží diplomatickými prostředky dojednat, aby se Hizballáh vzdálil několik kilometrů od hranic, čímž by se izraelské území dostalo mimo dosah některých jeho raket. Ani taková „nárazníková zóna“ by však Izraeli nemusela stačit, protože pozemní ofenziva by mohla zajistit zničení části infrastruktury šíitského hnutí. (ČTK)