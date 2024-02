Video dne: Do kin míří intenzivní thriller o srpnu 1968

Video dne: V dobovém thrilleru Vlny přetavil režisér Jiří Mádl události kolem Československého rozhlasu ze srpna 1968. Čeští rozhlasoví novináři svedou boj s tajnými službami už v srpnu v českých kinech.

V proslulé Redakci mezinárodního života Československého rozhlasu působí pod vedením Milana Weinera odvážní novináři. Mezi tehdejší žurnalistické ikony Jiřího Dienstbiera, Věru Šťovíčkovou či Luboše Dobrovského se dostává mladík Tomáš. Vlastně tak trochu omylem, místo v redakci bylo snem jeho mladšího bratra Pavla.

Tomáš se dosud staral hlavně o to, aby byli oba v bezpečí. Netuší však, že místní redaktoři jsou v hledáčku tajných služeb. Ty se o činnost v redakci začnou zajímat o to víc, když se objeví nahrávka, jejíž odvysílání by mohlo změnit osudy mnohých.

Čas se krátí, napětí narůstá, je třeba jednat. Stane se Tomáš jedním z těch, kdo se zapíší do historie, nebo bude chránit nezletilého sourozence, to poslední, co po smrti rodičů zbylo z rodiny?

Jiří Mádl ve svém nejambicióznějším filmu odtajňuje skutečné dobové události v uhrančivém špionážním thrilleru o důležitosti rodiny, o boji za svobodu a o jedné nahrávce, která může změnit běh dějin.

Vlny jsou pozoruhodné už tím, jak tvůrci pracovali s původním archivním materiálem. Jiří Mádl využívá autentické historické záběry v hojné míře, včetně těch, které dosud nebyly k vidění. Ale nepoužívá je jen pro ilustraci, naopak se plynule prolínají se scénami natočenými přímo pro tento film a posilují atmosféru hutného špionážního thrilleru.

Režisér ve filmu vycházel ze vzpomínek pamětníků včetně novinářů Jana Petránka a především Věry Štovíčkové, kterou ve filmu hraje Táňa Pauhofová. Dále ve filmu hrají Vojtěch Vodochodský, Táňa Marika Šoposká a Stanislav Majer. Do kin snímek vstoupí 15. srpna.