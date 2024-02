V Pásmu Gazy zemřelo kvůli válce s Izraelem už přes 30 000 lidí, tvrdí Hamás

Z Izraele i z mezinárodních jednání znějí nadějné zprávy: lídr Hamásu byl vypátrán, příměří může přijít už příští týden, Palestinská samospráva, Hamás i Izrael přicházejí s ústupky. Tak jednoduché to ale není. Vysvětlujeme, co se v Gaze rýsuje i co hrozí.