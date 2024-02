Vládní zmocněnkyně pro lidská práva věří, že ČR v budoucnu manželství pro všechny uzákoní

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková věří, že ČR v budoucnu manželství pro všechny uzákoní. Podle ní je potřeba se o to znovu pokusit a je škoda, že se to nepodařilo už teď.

Sněmovna schválila novelu, podle níž budou moci dvojice mužů či páry žen uzavírat dál partnerství, ne manželství. Zákonodárci souhlasili s přiosvojením partnerova či partnerčina dítěte, adopci dětí z ústavů neumožnili. Partneři či partnerky budou moci mít společné jmění manželů či společný nájem, v případě úmrtí protějšku budou moci získat vdovecký či vdovský důchod.

Podle zmocněnkyně přiosvojení i další změny určitou vyšší stabilitu a jistotu duhovým rodinám a stejnopohlavním dvojicím přinesou, úprava osvojení dětí z ústavů ale představuje „krkolomný a složitý proces“ dvojí adopce. „Z hlediska rovnoprávnosti by optimální variantou byla varianta manželství pro všechny. Věřím, že v budoucnu ČR manželství pro všechny uzákoní. Je škoda, že se to nepovedlo už nyní. Myslím si, že je potřeba to zkoušet zas a znovu a dívat se i do zemí, které už manželství pro všechny uzákonily. Deklarují jednoznačně pozitivní zkušenosti,“ řekla Šimáčková Laurenčíková.

Zmínila zlepšení situace dvojic, duhových rodin či pokles počtu sebevražd mezi mladými LGBTQ. Podotkla také, že uzákonění manželství pro všechny podporoval studentský parlament, studentské spolky, vysoké školy, byznys a v průzkumech i většina české společnosti.

Iniciativa Jsme fér označila dnešek po hlasování Sněmovny za smutný den pro děti dvou matek či dvou otců, statisíce LGBT lidí i pro rovnoprávnost a spravedlnost v Česku. „Sedm let slýcháváme z úst poslanců a poslankyň ‚narovnejme jim práva, jen ať se to nejmenuje manželství‘. Přesto Poslanecká sněmovna dnes schválila pozměňovací návrh, který stejnopohlavním párům nepovoluje vstupovat do manželství a nepovoluje jim ani společné adopce. Páry stejného pohlaví budou moci uzavřít jen partnerství. Česká společnost tak zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují,“ řekl mluvčí iniciativy Filip Milde.

Podle iniciativy manželství pro všechny přijalo 35 zemí a v průměru tam přechod od partnerství k běžným svazkům trval 9,9 roku. Naposledy manželství i pro stejnopohlavní dvojice schválilo po devíti letech prosazování před pár dny Řecko, sdělila iniciativa. „Debaty o odstranění všech forem diskriminace stejnopohlavních párů začaly v české společnosti záhy po sametové revoluci, tedy před více jak 30 lety. Registrované partnerství bylo přijato před dlouhými 17 lety,“ řekl mluvčí. Dodal, že intenzivnější debata o manželství pro všechny trvá sedm let. (ČTK)