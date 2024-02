Google čelí žalobě od skupiny Prima a dalších evropských médií, požadují 2,1 miliardy eur

Společnost Google čelí žalobě od české skupiny Prima a dalších 31 evropských mediálních skupin. Firmy po americkém gigantu požadují 2,1 miliardy eur (53,2 miliardy korun) za to, že podle nich kvůli praktikám Google v digitální reklamě utrpěly ztráty.

„Zúčastněné mediální společnosti utrpěly ztráty v důsledku méně konkurenčního trhu, což je přímý důsledek pochybení společnosti Google,“ uvádí se v prohlášení právníků žalující strany.

„Nebýt zneužití dominantního postavení ze strany společnosti Google, mediální společnosti by získaly výrazně vyšší příjmy z reklamy a platily by nižší poplatky za reklamní služby. A co je zásadní, tyto prostředky se mohly znovu investovat do posílení evropského mediálního prostředí,“ dodali právníci.

Na podporu svých tvrzení připomínají pokutu 220 milionů eur, kterou francouzský úřad pro hospodářskou soutěž vyměřil Googlu za jeho podnikání v reklamních technologiích v roce 2021. Zmiňují i obvinění od Evropské komise z loňského roku. (České noviny)