Na manželství musejí gayové a lesby počkat, práva jim Sněmovna rozšířila, znevýhodněni dál budou jako rodiče

Sněmovna schválila změnu pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích u změn svazků stejnopohlavních párů. To navrhl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. To je obvykle formalita, v tomto případě to ale může mít rozhodující vliv na budoucí podobu stejnopohlavních svazků.