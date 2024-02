Sněmovna rozšířila práva pro stejnopohlavní svazky, manželství pro všechny neprošlo

Sněmovna ve třetím čtení schválila novelu občanského zákona upravující svazky stejnopohlavních párů. Svazek se má nazývat „partnerství“. Řeší i podmínky osvojení a část rodičovských práv. Zákon nyní míří do Senátu.

Partneři by podle návrhu neměli možnost společné adopce. Nemohli by tedy z ústavní péče společně jako partneři žádat o děti.

Návrh poslanců Jiřího Navrátila a Heleny Válkové, na který poslanci kývli, počítá s tím, že by bylo možné přisvojit si dítě partnera.

Návrh by ovšem neznemožnil osvojení dětí z ústavní péče, ale v praxi by znamenal, že pokud by partneři chtěli osvojit dítě a oba mít rodičovská práva, museli by projít dvakrát celým procesem. Nikoliv jako pár, ale každý jednotlivě.