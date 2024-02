Zahraniční novináři žádají o povolení vstupu do Pásma Gazy

Více než 50 novinářů pracujících pro britské a americké televizní stanice, včetně BBC a CNN, žádá izraelskou a egyptskou vládu, aby zahraničním médiím umožnily volný a neomezený přístup do Pásma Gazy. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na dopis, který dnes žurnalisté zveřejnili.

„Téměř pět měsíců po začátku války v Gaze je zahraničním novinářům stále odpírán přístup na toto území, kromě vzácných návštěv v doprovodu izraelské armády,“ píší novináři v dopise. Mezi signatáři jsou zpravodajové či moderátoři britských stanic BBC, Sky News, ITV, Channel 4 a amerických kanálů CNN, ABC, NBC a CBS.

„Vyzýváme izraelskou a egyptskou vládu, aby umožnily všem zahraničním médiím volný a neomezený přístup do Gazy,“ napsali novináři v dopise. Žádají také izraelskou vládu, aby novinářům umožnila v Gaze pracovat, a po Egyptě chtějí, aby mezinárodní zpravodaje pustil na hraniční přechod Rafáh.

V Gaze má novináře jen několik médií, včetně AFP. Jde o Palestince, kteří byli na území před válkou vyvolanou teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael 7. října, při němž zahynulo na 1200 lidí a asi 250 bylo vzato jako rukojmí. Od té doby bylo v Pásmu Gazy, které je denně ostřelováno izraelskou armádou, zabito téměř 30 000 Palestinců, uvádí úřady spravované Hamásem. OSN odhaduje, že 2,2 milionu lidí, tedy naprosté většině obyvatel, hrozí hladomor.

K dnešnímu dni v konfliktu podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) v Pásmu Gazy zahynulo 85 novinářů a dalších mediálních pracovníků.

„Je nezbytné, aby byla respektována bezpečnost místních novinářů a aby jejich úsilí podpořili novináři z mezinárodních médií,“ uvedl zpravodaj Sky News Alex Crawford.

„Mohu se jen domnívat, že Izrael nedovoluje novinářům volně pracovat uvnitř Gazy, protože jejich vojáci dělají věci, které nechtějí, abychom viděli,“ uvedl Jeremy Bowen z BBC. Zahraniční novináři by podle něj mohli například „odhalit důkazy, které by potvrdily obvinění z válečných zločinů či ještě závažnější obvinění z genocidy.“ „Dokud se nedostaneme dovnitř, nikdy se to nedozvíme,“ dodal. (ČTK)