Poslanec a předseda pražských zastupitelů ANO Nacher se stane členem hnutí

Poslanec a předseda pražských zastupitelů ANO Patrik Nacher se stane právoplatným členem hnutí ANO, a to zhruba po deseti letech, kdy za ně pravidelně kandiduje do Sněmovny a na pražský magistrát. Jeho vstup do hnutí schválilo v úterý předsednictvo pražského ANO.

ČTK to dnes sdělil předseda pražské organizace Ondřej Prokop. Nacherův vstup do hnutí musí ještě schválit celostátní předsednictvo. Devětačtyřicetiletý Nacher dosud kandidoval do Sněmovny a pražského zastupitelstva na kandidátce ANO jako nestraník.

„S tou značkou jsem nedílně spojen, takže to uzrálo a přišlo mi to jako logický krok. V mém přístupu a tématech, kterým se věnuji, se nezmění vůbec nic. A těch deset let je jen symbolických,“ řekl ČTK Nacher.

O stranické posty nebude usilovat, a to jak na celorepublikové, tak ani na pražské úrovni, řekl. Jedním z důvodů je mimo jiné časová zaneprázdněnost. Co se podle něj v některých případech změní, je vnímání jeho osoby ostatními členy hnutí, kteří v minulosti mohli vidět jako problém, že není členem a stejně za ANO kandiduje.

Pražské předsednictvo schválilo přijetí Nachera jednomyslně. „Vstup Patrika Nachera do pražské organizace může být na první pohled drobností. Spolupracuje s námi déle než deset let a je důležitým členem našeho týmu. Jeho rozhodnutí stát se oficiálně členem hnutí udělalo velkou radost a vidím to také jako projev důvěry, že pražská organizace je silným kolektivem skvělých lidí,“ uvedl Prokop. Podle něj je to pozitivní signál a poselství pro všechny členy v pražské organizaci.

Nacher je politik, ekonom a finanční poradce. Jako podnikatel se stal v minulosti známým mj. jako provozovatel serveru Bankovní poplatky.com, organizátor petice proti poplatkové politice bank a ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. V minulosti se pohyboval v politice, když byl mj. mluvčím Unie svobody-DEU a mediálním poradcem. (ČTK)