Sněmovna začala schvalovat jinou podobu svazků párů stejného pohlaví

Sněmovna začala dnes dopoledne schvalovat narovnání práv párů stejného pohlaví v jejich svazcích. Poslanec STAN Josef Bernard za předkladatele novely občanského zákoníku podpořil pozměňovací návrh, aby se tyto svazky nazývaly partnerstvím místo původně navrhovaného manželství.

Trval ale na tom, aby stejnopohlavní dvojice měly stejná práva, jako mají v manželství žena a muž. Ve hře jsou i úpravy s užšími právy, konkrétně k dětem.

„Rovnoprávnost a důstojnost lidí je pouze jedna,“ zdůraznil Bernard. Sněmovna se podle něho díky novele názorově posunula a i z podaných pozměňovacích návrhů podle poslance STAN vyplývá, že nynější zákon o registrovaném partnerství není dostačující. Registrovaní nemají nyní podle zákona třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod. Registrované dvojici zákon neumožňuje adopce.

Lidovecká poslankyně Romana Bělohlávková uvedla, že je ráda že homosexualita je ve společnosti vnímaná jinak než před sto lety a léčba elektrošoky je pokládaná za středověk. Bělohlávková ale také varovala před působením aktivistů a volala po nezávislých studiích o vlivu stejnopohlavních párů na vývoj jimi vychovávaných dětí, jejichž zpracování by nezadala ani liberální iniciativa Jsme fér, ani ultrakonzervativní Aliance pro rodinu. Podpořila jiný pozměňovací návrh, podle kterého by homosexuálové a lesby mohli místo do manželství vstupovat rovněž do partnerství se všemi právy manželů, ovšem kromě postavení dětí v manželství, včetně úpravy osvojení.

Ústavně-právní výbor nedal kladné stanovisko k žádnému z pozměňovacích návrhů a už dříve odmítl podpořit i původní znění novely. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování. Sněmovna by podle informací ČTK z kuloárů mohla o předloze hlasovat ještě dnes dopoledne. (ČTK)