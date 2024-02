Spolupracovníkům Alexeje Navalného se nedaří najít místo pro veřejné rozloučení, informují Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a server Meduza s odvoláním na Navalného mluvčí Kiru Jarmyš. Někde říkají, že prostory jsou obsazené, jinde odmítají při zmínce jména Navalnyj, napsala Jarmyš na platformě X.

„Na jednom místě nám přímo řekli, že pohřební agentury mají zakázáno s námi spolupracovat,“ sdělila Navalného mluvčí. Místo pro rozloučení s Navalným se jeho spolupracovníci snaží podle ní najít od pondělka, přičemž obvolali většinu pohřebních služeb, síní a vhodných komerčních míst. „Po 24 hodinách hledání prostory pro poslední rozloučení nejsou,“ dodala.

Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии «Навальный». В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать.

Спустя сутки поисков помещения для прощания нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 27, 2024

O den dříve na stejné platformě Jarmyš napsala, že Navalného spolupracovníci hledají síň pro veřejné rozloučení v závěru tohoto pracovního týdne. Někteří členové týmu zesnulého kritika Kremlu zároveň popírali zvěsti o pohřbu s datem 29. února, které označili za lživé. „Všechny spolehlivé informace budou na mém Twitteru,“ uvedla Jarmyš s odkazem na starší název sítě X.

Očekává se, že Navalnyj bude pohřben na jednom z moskevských hřbitovů, ale datum ani místo pohřbu zatím nebyly oznámeny, podotkla Meduza. RFE/RL připomíná, že od opozičníkovy smrti ruské úřady zadržely napříč zemí stovky lidí, kteří si Navalného připomínali například kladením květin na různých místech, jako jsou památníky obětí politických represí.

Zadržení Navalného advokáta

V Moskvě dnes bezpečnostní složky na čas zadržely Navalného advokáta Vasilije Dubkova a sepsaly s ním záznam, podle něhož se dopustil narušení veřejného pořádku, vyplynulo z informací listu Novaja gazeta a portálu Vjorstka. Tomu později Dubkov řekl, že ho propustili. Důvod zadržení nekomentoval, ale krok úřadů označil za maření činnosti advokáta. Dubkov doprovázel matku Navalného na Sibiř, kde se jí s jeho pomocí podařilo dosáhnout vydání synova těla, podotkla agentura Reuters. Loni úřady zatkly tři jiné Navalného advokáty a obvinily je z účasti na extremistických aktivitách, za což hrozí až šest let vězení.

Navalnyj podle úřední zprávy zemřel náhle 16. února v trestanecké kolonii na Sibiři. Úřady vydaly tělo jeho matce podle médií 24. února. Do té doby ho odmítaly předat s tvrzením, že pokračuje vyšetřování příčin smrti. Podle Navalného spolupracovníků zástupci vyšetřovacího výboru po Ljudmile Navalné před vydáním pozůstatků jejího syna požadovali, aby souhlasila s tajným pohřbem bez veřejného rozloučení. Navalná odmítla požadavky splnit, napsala Meduza. Mluvčí Dmitrij Peskov mezitím podle tohoto webu uvedl, že Kreml nevyvíjel na matku Navalného v souvislosti s pohřbem žádný nátlak.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim především za korupci. Od roku 2021 byl ve vězení, postupně si vyslechl tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Loni v prosinci ho úřady přemístily do zařízení v Jamaloněneckém autonomním okruhu na Sibiři. Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí Putinovi. Kreml popřel, že by se na jeho smrti podílel stát. (ČTK)