Vyhlášením voleb do Evropského parlamentu ve Sbírce zákonů dnes začala volební kampaň. Kandidující subjekty si tak do 4. března musí zřídit volební účet. Kromě něj je potřeba mít k němu internetovou stránku a vést účetnictví.

Povinnosti vznikají i třetím osobám, které vystupují na podporu nebo proti kandidujícím subjektům, uvedla dnes v tiskové zprávě Aneta Pinková z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Volby se konají v červnu.

Limit na výdaje volební kampaně do Evropského parlamentu je 50 milionů korun. „Počítá se do něj i hodnota bezúplatných plnění a jiných nefinančních darů využitých v kampani,“ řekla Pinková. Úřadu musí kandidáti oznámit odkaz na účet a internetovou stránku s informacemi o financování kampaně. I když je účet ze zákona nutné zřídit do pěti dní od vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, mohou se strany rozhodnout vstoupit do kampaně až po uplynutí této lhůty. „V takovém případě musí volební účet zřídit nejpozději v den, v němž svým jednáním poprvé naplní znaky volební kampaně. Nejpozději tak mohou učinit 66 dnů před dnem voleb,“ dodala.

Povinnosti mají i lidé, kteří se chtějí na kampani podílet, ať už je to ve prospěch, nebo neprospěch některého z kandidujících. „Mohou agitovat s vědomím kandidující strany, hnutí nebo koalice, poté je potřeba se s ní domluvit a průběžně ji informovat o svých aktivitách. Výdaje, ať už skutečně vydané, nebo v podobě bezúplatného plnění, musí strana či hnutí evidovat a počítají se do jejich limitu,“ sdělila Pinková.

Pokud chce někdo vstoupit do kampaně bez vědomí kandidujícího subjektu, musí se registrovat u ÚDHPSH jako třetí osoba. Dále musí zřídit volební účet a internetovou stránku, kde bude zveřejňovat povinné informace. Limit na výdaje je jeden milion korun. Další povinnosti shrnuje průvodce pravidly, který úřad pro lepší orientaci koncem loňského roku spustil. (ČTK)