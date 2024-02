Prezident Pavel a premiér Fiala (ODS) by měli podle předsedy ANO Babiše v Praze zorganizovat mírovou konferenci o Ukrajině. Babiš svou výzvu navrhl projednat na letošní poslední únorové schůzi Sněmovny. Dolní parlamentní komora jeho požadavek nevyslyšela.

„Mohli by takovou konferenci zorganizovat,“ uvedl na adresu hlavy státu a ministerského předsedy šéf nejsilnějšího opozičního hnutí. Dovolával se přitom vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by se mohly letos uskutečnit dvě mírové konference i s ruskou účastí. „Začněme mluvit o míru. Nikdo nechce válku,“ uvedl Babiš. Kritizoval současně náčelníka generálního štábu armády Karla Řehku, podle něhož je třeba se připravovat na možnost ozbrojeného konfliktu včetně možnosti odvodů. „Ať se připravuje někde v bunkru, ale ať už přestane mluvit,“ uvedl Babiš na Řehkovu adresu.

Výzva předsedy ANO byla prvním z 16 bodů, o které chtěl rozšířit program aktuálního jednání poslanců. Své zhruba hodinové vystoupení věnoval především kritice vládní koalice a jejích představitelů, které obviňoval z šíření lží, z neschopnosti a strašení občanů. Fiala se podle Babiše stal premiérem „shodou okolností nešťastných náhod a z leknutí“.

Stejně jako na počátku února chtěl Babiš ve Sněmovně řešit nákup amerických letounů F-35 a navrhoval prodloužení pronájmu gripenů. Na oplátku věnoval ministryni obrany Janě Černochové (ODS) bílé tričko s vyobrazením této švédské stíhačky. Ministryně počátkem února věnovala Babišovi tričko s vyobrazením F-35 s tím, že je to „nejoblíbenější holka v NATO“. Šéf ANO ministryni obvinil, že gripeny nemá ráda, proti čemuž se Černochová ohradila.

Babiš naopak označil gripen za „naši společnou holčičku“, která sloužila české armádě dvacet let a ještě bude třeba deset let. „Vy ji normálně vyměníte za nenasytnou novou vaši hezkou holku, která chce jenom šperky, kabelky Louis Vuitton, Michelin, drahá je. Takže dostane všechno dopředu a potom, když se uráčí, za jedenáct let přiletí,“ uvedl šéf opozičního hnutí. Podle něj by bylo třeba zjistit, zda nyní využívané bojové letadlo nemá sestru páté generace. Černochová na Babiše z vládní lavice volala, že gripen „pětky“ nemá. „Já mám nulky,“ řekl šéf ANO.

Předseda ANO chtěl mimo jiné debatovat o reformě opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu, podle níž by se Evropská unie měla stát v roce 2050 klimaticky neutrální. Znovu se ohrazoval proti tomu, že by za Česko s Green Dealem souhlasil. „Žádná dohoda nebyla. Jsou to lži a dá se to všechno zdokladovat,“ uvedl. Kritizoval také zemědělskou politiku EU včetně podpory ekologického zemědělství nebo omezování emisí skleníkových plynů. „Krávy prdí, tak je zabijem a budeme vozit hovězí z Argentiny, tam prdět můžou,“ poznamenal mimo jiné Babiš. (ČTK)