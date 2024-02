KDU-ČSL, ODS a TOP 09 v Brně podepsaly koaliční smlouvu pro krajské volby

Lidovci, ODS a TOP 09 budou v letošních krajských volbách kandidovat na jižní Moravě v koalici SPOLU. Zástupci stran dnes v Brně podepsali koaliční smlouvu. Společnou kandidátku povede hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Cílem je volby vyhrát, řekl.

Volby v kraji v roce 2020 vyhrálo se ziskem 19,8 procenta hlasů hnutí ANO. KDU-ČSL získala 15,5 procenta hlasů, ODS s podporou Svobodných a hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu 12,8 procenta. TOP 09 byla součástí uskupení Spolu pro Moravu.

„Dlouhodobě na kraji spolupracujeme a s ODS máme naprosto výborné vztahy. Jako KDU jsme vzali do klubu i členy TOP 09, takže také s nimi je spolupráce dlouhodobá a dnes koalici pouze potvrzujeme,“ uvedl Grolich. KDU-ČSL, ODS a TOP 09 mají v zastupitelstvu 22 mandátů. „Chceme určitě víc, ale cíl je volby vyhrát a pokračovat v tom, co se nám podařilo rozhýbat,“ dodal. Zahájení kampaně zatím nechtěl odhadovat, odvíjet se podle něj bude i od voleb do Evropského parlamentu, které se konají v červnu. Na kampaň chtějí strany vynaložit nejméně 5,5 milionu korun.

Jedničkou ODS je náměstek hejtmana Jiří Crha. „V posledních čtyřech letech jsme společně čelili několika krizím, od pandemie koronaviru přes tornádo až po příliv uprchlíků z Ukrajiny. V těchto náročných situacích poznáte charaktery lidí, jejich schopnosti a ochotu spolupracovat. Tyto okolnosti nás přesvědčily, že je správné postupovat společně,“ řekl Crha. Lídr TOP 09 Marek Sovka doplnil, že je rád, že se podařilo domluvit a netříštit síly.

Na čtvrtém místě kandidátky je starosta brněnské městské části Brno-jih David Grund (ODS), z pátého místa kandiduje náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL) a z šestého krajský radní Karel Podzimek (ODS). V první desítce je také Jana Filipovičová (KDU-ČSL), Michal Doležel (TOP 09), Karel Jurka (ODS) a Roman Celý (KDU-ČSL).

Koalici v kraji tvoří zástupci KDU-ČSL, Pirátů, ODS a Svobodných a Starostové pro jižní Moravu. Grolich dodal, že stávající partneři se i do budoucna jeví jako relevantní. Piráty do krajských voleb povede radní Jana Holomčík Leitnerová, Starosty pro jižní Moravu náměstek František Lukl. Hnutí ANO bude kandidátku schvalovat 29. dubna. (ČTK)