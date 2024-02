České studio PFX získalo prestižní ocenění americké Společnosti pro vizuální efekty

České postprodukční studio PFX získalo prestižní ocenění americké Společnosti pro vizuální efekty VES (Visual Effects Society) za svou účast na druhé sezoně seriálu Lakers: Vzestup dynastie.

Zástupci studia PSX s cenami za vizuální efekty. pro seriál Lakers: Vzestup dynastie. Foto: PFX

VFX supervizor Javier Menéndez Platas si ve čtvrtek 22. února na slavnostním ceremoniálu v Los Angeles převzal zlatou sošku za práci svého týmu.

Ten ji získal v kategorii Vedlejší vizuální efekty ve fotorealistické epizodě (Outstanding Supporting Visual Effects in a Photoreal Episode) na druhé sezoně televizního seriálu společnosti HBO – Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.