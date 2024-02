Fiala: V4 se shoduje, že agrese na Ukrajině je porušením mezinárodního práva. Neshoduje se ale na pomoci

Premiéři všech zemí V4 se shodují, že ruská agrese proti Ukrajině je hrubým porušením mezinárodního práva a že Ukrajina potřebuje pomoc, řekl český premiér Fiala. Země se však se liší v názorech na příčiny ruské agrese na Ukrajině i na formy pomoci, které jsou ochotny napadené zemi poskytovat, doplnil premiér.

Setkání lídrů V4 v Praze. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Existují věci, na kterých se shodneme a témata, na kterých má smysl, aby naše země spolupracovaly,“ uvedl v úvodu Petr Fiala s tím, že i v otázce Ukrajiny našli oblasti, kde mají stejné postoje. Jde podle něj o dvě věci. Tou první je, že agrese na Ukrajině je porušením mezinárodního práva. „Shodujeme se, že Ukrajina potřebuje pomoc a mají se zapojovat všechny čtyři země. Lišíme se v tom, jaká formu pomocí má být poskytována,“ podal s tím, že Česko a Polsko se podílejí na vojenské pomoci. Slovensko a Maďarsko tuto podporu nesdílejí, ale chtějí se podle něj podílet na humanitární pomoci. „Spojuje nás snaha o užší energetické spojení našich zemí a vůbec evropských států,“ řekl český premiér.

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že posílají Ukrajině humanitární pomoc, cvičí lékaře, pomáhají uprchlíkům. Ale na nejpotřebnější vojenské pomoci se země podílet nechce. „Shodneme se na tom, že napadení Ukrajiny ze strany Ruska je hrubé porušení mezinárodního práva. Je třeba Ukrajině pomoci. To je správný postoj. Z hlediska Maďarska je zde zvláštní aspekt, jelikož Maďarsko nechce mít společnou hranici s Ruskem. Co se týče tohoto období, máme na to špatné vzpomínky,“ uvedl Orbán. „V4 žije. V4 je důležitá a Maďarsko je na připravené dál pokračovat,“ uvavřel svůj projev.

Jeho polský protějšek Donald Tusk zdůraznil, že je třeba Ukrajině pomáhat a připomněl premiérům zemí V4 minulost z éry satelitů Sovětského svazu, která státy spojuje. Připomněl Maďarsku solidaritu Poláků v boji s demonstranti v roce 1956? proti sovětské moci. Připomněl Pražské jaro a polskou Solidaritu. „Poláci tehdy dávali svou krev maďarským povstalcům,“ řekl Tusk.

„Všichni si pamatujeme, jak důležité pro přátelství a vztahy, byly základní hodnoty a ty tvořily V4 formát,“ uvedl polský premiér. Zmínil přitom základní evropské hodnoty jako svoboda, lidská práva a právní stát jako klíčovou spojnici.

Fiala v pacifistická řešení nevěří

„Nevěřím v pacifistická řešení a že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne míru,“ uvedl po jednání V4 Petr Fiala. Zdůraznil, že na pondělním pařížském jednání o bezpečnosti, které svolal francouzský prezident Emmanuel Macron, mu 15 zemí přislíbilo zapojení do české výzvy na pomoc Ukrajině. „Bylo pozitivní a důležité, protože jsme se dohodli, že máme pokračovat v pomoci a ještě ji zesílit a zrychlit,“ řekl k pařížské schůzce Fiala.

Premiér Slovenska Robert Fico stejně jako Orbán opakoval, že jeho země nemá v plánu Ukrajině pomáhat vojensky.

Hovořil také o rozšiřování EU. V tomto ohledu je Fico opatrný a zdůraznil, že více států v EU znamená méně peněz a potřeba to zvážit. „Co bude dobré pro nás i pro ty, kteří si přejí evropskou perspektivu jako je třeba Ukrajina,“ dodal.

Ohledně míru Fico nepopsal, jak by ho bylo možné dosáhnout. Opakoval jen tezi, že když se zastaví palba, mohou začít jednání o kompromisech a dohodách. Vyhnul se odpovědi na otázku, zda by tedy Ukrajina měla obětovat část svých území nebo jak by taková dohoda měla vypadat.

Petr Fiala mu na to řekl, že ustupování agresorovi nemá smysl a že takový přístup není cestou k míru.