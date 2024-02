Kypr plánuje do konce roku vytvořit nový útvar pro uplatňování finančních sankcí. Tamní představitelé to oznámili poté, co projekt Cyprus Confidential, na němž se podílela i Investigace.cz, odhalil podíl kyperských firem na obcházení západních sankcí uvalených na Putinovy spojence. (Investigace.cz)