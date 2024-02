Hamás dostal nabídku na přerušení bojů na 40 dní

Teroristické hnutí Hamás dostalo nabídku na přerušení bojů na 40 dní, propustit by mělo 40 rukojmí, píše Reuters. Za jedno rukojmí by Izrael pustil deset Palestinců.

V Paříži se minulý týden setkali zástupci Izraele, Spojených států, Kataru a Egypta, aby jednali o návrhu na dohodu o přerušení bojů a propuštění rukojmí. Podle poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jacka Sullivana se shodli na základních obrysech dohody. Jednání pak podle tisku pokračovala v Kataru.

Návrh dohody, který dostal Hamás, s nímž jednají Egypt a Katar, počítá s přerušením bojů na 40 dní. Palestinské hnutí by pak mělo propustit ženy, lidi mladší 19 let, nemocné a seniory, které drží v zajetí. Celkem by se mělo jednat o 40 lidí. Dohoda by umožnila také návrat část obyvatel na sever Pásma Gazy, který v současnosti kontroluje izraelská armáda, či navýšení objemu pomoci na 500 kamionů denně. To by mělo umožnit opravu poničených nemocnic či závodů na výrobu pečiva v Pásmu Gazy.

Americký prezident Joe Biden vyjádřil naději, že dohodu o přerušení bojů se podaří uzavřít do příštího pondělí. Podle něj Izrael souhlasil, že se nebude pouštět do vojenských akcí v době postního měsíce ramadánu, který začíná večer 10. března.

Přerušení bojů se v konfliktu, který začal teroristickým útokem hnutí Hamás 7. října, podařilo dojednat jednou na konci listopadu. Pauza v bojích trvala týden. (ČTK)