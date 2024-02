Guterres vyjádřil obavy o osud humanitární pomoci v Pásmu Gazy

Generální tajemník OSN António Guterres vyjádřil obavu, že rozsáhlá izraelská ofenziva v Rafáhu může ukončit humanitární pomoc. Rafáh leží na jihu Pásma Gazy u egyptských hranic.

Válka mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás a utrpení obyvatel Pásma Gazy byly dnes hlavními tématy jednání prvního dne zasedání Rady pro lidská práva OSN v Ženevě.

„Rozsáhlá izraelská ofenziva na město by byla nejen strašná pro více než milion palestinských civilistů, kteří tam hledají ochranu, ale zatloukla by poslední hřebík do rakve našich programů pomoci,“ řekl Guterres.

Guterres zdůraznil, že stávající humanitární pomoc v oblasti je „naprosto nedostatečná“, ale alespoň zajišťuje přežití stovek tisíc Gazanů.

Podle DPA mnoho zemí v radě pranýřovalo selhání světového společenství ve snaze ukončit boje, strach a utrpení civilního obyvatelstva v Pásmu Gazy. Mnoho zemí údajně vyjádřilo zděšení nad tím, že statisíce lidí v Pásmu Gazy i měsíce po zahájení izraelské vojenské akce proti palestinským extremistům nejsou dostatečně zásobeni a chráněni. (ČTK)