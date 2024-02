Zelenskyj: Ukrajina dostala od EU zatím jen 30 procent slíbené munice

Ukrajina zatím obdržela pouze 30 procent z milionu kusů dělostřelecké munice, které jí loni slíbila Evropská unie, uvedl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podle veřejnoprávní stanice Suspilne a agentury AFP se tak vyjádřil na společné tiskové konferenci s bulharským premiérem Nikolajem Denkovem, který dnes společně s několika svými ministry navštívil Kyjev.

Zelenskyj reagoval na novinářský dotaz, v němž žurnalista poznamenal, že podle médií dorazila na Ukrajinu, která se už více než dva roky brání ruské vojenské agresi, polovina přislíbené munice. „Není to úplně tak. Z milionu granátů, které nám EU slíbila, nedorazilo 50 procent, ale 30 procent, bohužel,“ reagoval Zelenskyj. Množství dodané munice se podle něj od listopadu nezměnilo, píše Suspilne.

Evropská unie loni přislíbila Ukrajině, že jí do konce letošního března dodá milion kusů dělostřelecké munice. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell nedávno uvedl, že očekává, že do března se Unie dostane na přibližně 52 procent svého cíle. Milion nábojů poskytne EU podle něj Ukrajincům do konce roku.

Český prezident Petr Pavel před několika dny na Mnichovské bezpečnostní konferenci informoval Zelenského, že Česko hledá spolu s Dánskem, Nizozemskem a Kanadou možnosti financování nákupu munice ve třetích zemích. List Financial Times mezitím napsal, že Česko vede v Evropě iniciativu usilující shromáždit 1,5 miliardy dolarů (35 miliard korun) na munici pro Ukrajinu. Ukrajinský velvyslanec při EU Vsevolod Čencov české snahy ocenil.

Ukrajinští činitelé v posledních dnech vyjadřovali politování nad zpožděním dodávek západní vojenské pomoci, napsala AFP, která nedostatek munice u ukrajinské armády spojuje s vývojem na bojišti. Z něj dnes přišly další zprávy o postupu ruských invazních vojsk. Moskva ohlásila dobytí vsi Lastočkyne. Mluvčí ukrajinské armáda uvedl, že ukrajinští vojáci tam ustoupili na novou obrannou linii, aby zabránili dalšímu ruskému postupu na západ. Lastočkyne leží nedaleko východoukrajinské Avdijivky, které se Rusko zmocnilo přibližně v polovině února. (ČTK)