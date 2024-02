Zakažte Trumpovi útočit na svědky, žádá prokurátor newyorský soud

Americký prezident Joe Biden vyjádřil naději, že do příštího pondělí bude uzavřeno příměří v konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Takové příměří by mělo umožnit i propuštění zbývajících rukojmí držených Hamásem, řekl Biden v pondělí v New Yorku.