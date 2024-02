Americká doktorka věnovala miliardu dolarů pro studenty lékařské fakulty v Bronxu

Doktorka Ruth Gottesman věnovala miliardu dolarů lékařské fakultě Alberta Einsteina v Bronxu na stipendia pro všechny studenty. Je to největší charitativní dar soukromé osoby vzdělávací lékařské instituci v historii USA.

Doktorka Gottesman, které je 93 let, je bývalou profesorkou na Einsteinově univerzitě, kde se zabývala zkoumáním poruch učení, vyvinula screeningový test a vedla programy na podporu gramotnosti.

Majetek pochází od jejího zesnulého manžela Davida Gottesmana, známého jako Sandy, který byl chráněncem Warrena Buffetta a byl jedním z počátečních investorů do konglomerátu Berkshire Hathaway, který Buffett vybudoval.

Dar je pozoruhodný nejen svou ohromující velikostí, ale také tím, že je určen zdravotnickému zařízení v Bronxu, tedy nejchudší čtvrti města. Bronx má vysoký počet předčasných úmrtí a patří k nejnezdravějším okresům v New Yorku.

V uplynulé generaci věnovala řada miliardářů stovky milionů dolarů známějším lékařským školám a nemocnicím na Manhattanu, nejbohatší čtvrti města.

Studenti končí školu s dluhem 200 tisíc dolarů

Manžel doktorky Gottesman zemřel v roce 2022 ve věku 96 let. „Zanechal mi, aniž bych o tom věděla, celé portfolio akcií Berkshire Hathaway,“ vzpomíná. „Instrukce byly jednoduché: ‚Udělej s nimi to, co si budeš myslet, že je správné,‘“ řekla v rozhovoru deníku New York Times.

Podle svých slov věděla velmi rychle, co s penězi chce udělat. „Chtěla jsem podpořit studenty na Einsteinu, aby měli školné zdarma,“ řekla. Podle ní bylo dost peněz na to, aby to bylo napořád. Školné je tam 59 tisíc dolarů ročně a studující často končí s dluhem 200 tisíc dolarů, když školu završí.

Někdy prý přemýšlí, co by na její rozhodnutí její manžel řekl. „Doufám, že se usmívá a nemračí se. Ale nechal to na mně a myslím, že by byl rád.“ (New York Times)