Agresorem je Rusko, řeknu to i Ficovi do očí, prohlásil Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) den před pražskou návštěvou slovenského premiéra Roberta Fica kritizoval za jeho výroky k Ukrajině. Vadí mu, jak Fico hovoří o agresi Ruska, a vytkl mu třeba nepravdivá slova o tom, že konflikt vyvolali Ukrajinci a Západ. „Stačí mít otevřené oči a je jasné, kdo je agresor, kdo je oběť a kdo je viník,“ řekl Fiala.

Zítra se má v Praze konat setkání premiérů V4. Jeho program Fiala kvůli Ficovi měnit nebude, ale vzkázal mu, že ho setkání netěší. „Mé názory jsou dlouhodobě známé a jsou opačné, než jaké prezentoval Robert Fico. Zatímco předseda vlády pokládal květiny na hrob Gustáva Husáka, tak jsem to nijak nekomentoval, ale teď si to komentář vyžaduje,“ upozornil Fiala.

„Rusko napadá Ukrajinu a zabíjí civilisty, chová se agresivně a není potřeba mít nějaké širší historické znalosti, abychom poznali, kdo je tady oběť,“ řekl Fiala. „Jsou to věci, které neříkám jen tady, jsou to věci, které budu říkat Robertu Ficovi i do očí. Je lepší se spolu bavit než nebavit. Jsme sousední země a musíme spolu vést dialog, i když spolu nesouhlasíme,“ dodal.

Fico v projevu ke druhému výročí ruské invaze na Ukrajinu opět tvrdil, že sázka Západu na vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem selhala, ale Západ si nedokáže přiznat, že jeho strategie prodlužování konfliktu masivní podporou Ukrajiny penězi a zbraněmi a sankcemi proti Rusku nefunguje. Rusko podle něj není na kolenou ani politicky, ani ekonomicky, ve válce dosáhlo větších územních zisků než Ukrajina a také přizpůsobilo vojenskou výrobu novým podmínkám. Jediné, co podle Fica válka přináší, jsou tisíce zabitých a zmrzačených Ukrajinců a Rusů.