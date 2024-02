Ostravská galerie Plato má nominaci na prestižní cenu Miese van der Rohe

Stavba ostravské galerie Plato pronikla mezi pět finalistů nejprestižnější světové ceny za architekturu Mies van der Rohe Award 2024. Do Ostravy míří mezinárodní komise ceny, aby viděla budovu za běžného provozu.

Nová galerie Plato v rekonstruované budově ostravských jatek. Foto: Lenka Lindauerová

V souvislosti s návštěvou komise prestižní ceny také Plato prodlužuje aktuální výstavu o soužití lidí a zvířat ve městě. Expozice s názvem Uprchlá, našel skrýš, stále uniká aneb Zvířecí zpravodajství vznikla na základě konceptu české umělkyně Evy Koťátkové a kurátorky Edith Jeřábkové. O výstavě jsme psali zde.

„Architektonická kvalita sama o sobě znamená jen málo, pokud není aktivním spoluhráčem funkce. Současná výstava byla pro Plato i budovu zátěžovou zkouškou, neboť se tu potkávají dvě perspektivy – pohled architekta a ty principy současného umění, které počítají s kontaktem, neformální atmosférou a co nejméně omezovanou aktivitou návštěvníků. Pro komisi sehrála významnou roli právě schopnost architektonického konceptu vyjít vstříc velmi specifickým potřebám galerie současného umění,“ komentuje tento mimořádný úspěch ředitel galerie Plato Marek Pokorný.

Galerie Plato prodlužuje výstavu o soužití lidí a zvířat ve městě o týden, tedy do 17. března. S výstavou se ale symbolicky Plato rozloučí už v pátek 1. března koncertem kapel Střešovická Kramle a I love 69 Popgejů.

Výstavu k 31. lednu 2024, tedy za téměř čtyři měsíce, navštívilo přes šest tisíc návštěvníků. „Speciálně zájem rodin s dětmi o výstavu nás nesmírně těší. A podstatné je pro nás i to, že pozorujeme výrazné prodloužení času, který u nás stráví, a to díky vlastnímu zapojení. Je to jeden z cílů, o který jsme usilovali,“ hodnotí výstavu ředitel galerie Plato Marek Pokorný.